Происшествия 31 января 2024, 13:02 Мужчина до смерти избил женщину в квартире на юге Москвы СК попросит арестовать мужчину, избившего до смерти женщину на юге Москвы РИА «Новости»

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Ушедший в запой мужчина больше недели избивал свою знакомую в квартире на юге Москвы. Женщина скончалась, сообщила пресс-служба столичного главка СК в Telegram-канале.

«Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей на юге Москвы», — заявили в ведомстве.

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По информации СК, с 18 по 28 января подозреваемый и его знакомая распивали алкоголь в квартире на улице Бехтерева. При этом мужчина регулярно избивал ее. От полученных травм женщина скончалась.

Мужчину задержали и предъявили ему обвинение. Во время допроса он признал вину и раскаялся в содеянном. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили несколько судебных экспертиз.

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