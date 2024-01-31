31 января 2024, 13:02
Мужчина до смерти избил женщину в квартире на юге Москвы
СК попросит арестовать мужчину, избившего до смерти женщину на юге Москвы
Ушедший в запой мужчина больше недели избивал свою знакомую в квартире на юге Москвы. Женщина скончалась, сообщила пресс-служба столичного главка СК в Telegram-канале.
«Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей на юге Москвы», — заявили в ведомстве.
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По информации СК, с 18 по 28 января подозреваемый и его знакомая распивали алкоголь в квартире на улице Бехтерева. При этом мужчина регулярно избивал ее. От полученных травм женщина скончалась.
Мужчину задержали и предъявили ему обвинение. Во время допроса он признал вину и раскаялся в содеянном. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили несколько судебных экспертиз.
Ранее в Лобне мужчина зарезал и сжег друга. Его тело нашли пожарные при тушении горящей квартиры.
Убийства
Москва
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