Мужчина до смерти избил свою невесту в день свадьбы в Новосибирске

По данным следствия, мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он задержан.

По словам матери погибшей, дочь познакомилась с ним в интернете, пока тот сидел в тюрьме. После окончания срока пара собиралась пожениться, но в тот день он убил женщину.