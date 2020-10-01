01 октября 2020, 19:44
Мужчина до смерти избил свою невесту в день свадьбы в Новосибирске
Ранее судимый мужчина избил свою невесту рабочем поселке Чик Коченевского района под Новосибирском. После ее смерти он отнес тело в овраг. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
По данным следствия, мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он задержан.
По словам матери погибшей, дочь познакомилась с ним в интернете, пока тот сидел в тюрьме. После окончания срока пара собиралась пожениться, но в тот день он убил женщину.