Мужчина до смерти избил своего однофамильца в подъезде в Петербурге

На днях в одну из больниц Санкт-Петербурга поступил мужчина, которого нашли в луже крови в подъезде. Он был избит и скончался от травм. Теперь полиция задержала подозреваемого в преступлении, сообщили «Невские новости».

45-летнюю жертву обнаружили 14 июля в подъезде одного из домов на проспекте Культуры. Медики установили, что мужчина был сильно избит — у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ссадины и поверхностные раны головы и тела, тупую травму груди, закрытый перелом ребер, ушиб голени. Мужчина скончался в больнице от полученных травм.

В тот же день полиция задержала подозреваемого — мужчину 1959 года рождения. Он оказался однофамильцем жертвы.