11 ноября 2020, 12:06
Мужчина делал бесплатные заказы еды в пиццерии, притворившись директором
Житель Омска делал бесплатные заказы еды в пиццерии, выдавая себя за директора заведения. За три месяца он успел получить блюда на 50 тысяч рублей, сообщило радио «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Омской области.
Уточняется, что менеджер заведения обратился в полицию с заявлением после того, как в компании заметили, что купон используют посторонние люди. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения правоохранители установили подозреваемого.
В ходе допроса мужчина признался, что стоял в очереди за директором заведения и услышал, как он назвал промокод для получения бесплатного заказа. Горожанин запомнил комбинацию и стал пользоваться ей.
В отношении подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.