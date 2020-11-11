Мужчина делал бесплатные заказы еды в пиццерии, притворившись директором

Уточняется, что менеджер заведения обратился в полицию с заявлением после того, как в компании заметили, что купон используют посторонние люди. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения правоохранители установили подозреваемого.

В ходе допроса мужчина признался, что стоял в очереди за директором заведения и услышал, как он назвал промокод для получения бесплатного заказа. Горожанин запомнил комбинацию и стал пользоваться ей.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.