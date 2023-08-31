Происшествия 31 августа 2023, 10:43 Мужчина чуть не задавил 12-летнего мальчика комбайном в Красноярском крае Прокуратура: житель Красноярского края погнался за детьми по полю на комбайне

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Мужчина из Красноярского края погнался за детьми по полю на комбайне, чтобы проучить, и чуть не наехал на 12-летнего мальчика. Об этом сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Комбайнер едва не задавил ребенка на сельхозугодьях в окрестностях села Джирим Краснотуранского района. Компания детей косила траву, их увидел 55-летний механизатор местного предприятия, возвращавшийся со смены. Заметив ребят на своем участке покоса, мужчина решил прогнать их с помощью комбайна.

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Почти все дети успели разбежаться, но 12-летний мальчик, работавший шумным триммером, заметил приближающуюся технику слишком поздно. По данным прокуратуры, водитель при этом специально ускорял комбайн и приводил в рабочий режим лопасти для скашивания.

«Мальчик не на шутку испугался, запутался в траве и упал на землю. От страшной трагедии ребенка отделили несколько метров, мужчина все же остановил технику», — рассказали в ведомстве.

Наезд чуть не случился еще в начале августа, но полиция не торопилась с проверкой, добавили в прокуратуре. Мать пострадавшего ребенка обратилась к правоохранителям с заявлением, однако получила отказ в возбуждении уголовного дела.

После этого материалы, в том числе видеозапись событий, изучил районный прокурор. Он убедился, что жизнь мальчика оказалась под угрозой.

Против комбайнера возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством. Также с мужчины планируют взыскать компенсацию морального вреда и затрат на лечение ребенка у психолога.

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