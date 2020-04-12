Мужчина чуть не упал с 15-го этажа, когда делал селфи в Москве. Видео

В Некрасовке чудом спали мужчину, который пытался сделать селфи на подоконнике и выпал из окна. В последний момент он зацепился руками за карниз, полицейские его втянули назад.

Как сообщили «360» в пресс-службе московского управления МВД, полицию вызвали очевидцы. Они рассказали, что на 15-м этаже многоквартирного дома на Рождественской улице на карнизе повис мужчина.

Прибывшие правоохранители затащили 36-летнего мужчину назад. Выяснилось, что он и его сожительница находились в этой квартире в гостях. Мужчина попытался сделать селфи и для этого залез на подоконник, но не удержался и повис на карнизе. Его девушка пыталась оказать ему помощь, но ей не хватило сил.

В соцсетях опубликовано видео, снятое соседями. Судя по разговору, они до приезда полиции отправили в квартиру мужчин, чтобы те помогли затянуть повисшего обратно. Они кричали, чтобы прибывшим на подмогу мужчинам открыли дверь.

Оба, мужчина и его сожительница, не пострадали. За то, что они находились в гостях, в отношении них составили административный протокол за нарушение режима самоизоляции.