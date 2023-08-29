Мужчина чуть не погиб из-за поломки машины посреди МКАД | 360°

Происшествия 29 августа 2023, 14:34 Мужчина чуть не погиб из-за поломки машины посреди МКАД Дептранс Москвы: водитель грузовика чуть не погиб из-за поломки машины на МКАД

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Водитель грузовика, сломавшегося посреди МКАД, чудом выжил после того, как другой автомобиль врезался в его машину. Ролик с камер наблюдения разместил Telegram-канал столичного дептранса.

На кадрах записи видно, что мужчина в самый последний момент успел отпрыгнуть от своего автомобиля, когда на машину наехал другой грузовик. После столкновения машина без водителя по инерции проехала еще несколько полос вправо, пока не остановилась у ограждения.

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«Водитель оставил фургон на аварийке в третьей полосе движения, чтобы подойти к задним дверям прицепа. В этот момент машину задел грузовик, который не успел вовремя затормозить. Вышедший на магистраль мужчина сумел отскочить и чудом остался жив», — пояснили в дептрансе.

Пресс-служба ведомства призвала водителей всегда стараться съезжать на обочину при поломке и внимательно смотреть на дорогу за рулем, чтобы избежать вторичных аварий.

Дептранс также напомнил, что на МКАД постоянно работают экипажи Дорожного патруля и Службы помощи ЦОДД, которые могут помочь при поломке машины, либо выручить с буксировкой заглохшего автомобиля.

Ранее из-за столкновения с машиной грузовик наехал на мать и ребенка на тротуаре на Волгоградском проспекте в Москве.