Мужчина больше часа просидел на опоре ЛЭП в Москве

Неизвестный мужчина залез на опору ЛЭП возле МЦК «Измайлово» в Москве. На место прибыли сотрудники МЧС и полиция. Спасатели больше часа уговаривали его слезть вниз.

О странном поступке мужчины сообщил Telegram-канал Mash. По данным источника, он не выдвигал никаких требований, а просто игнорировал сотрудников экстренных служб и даже пытался забраться повыше. Территорию вокруг ЛЭП огородили.

По информации источника «360», сейчас мужчина уже спустился на землю. По информации Маsh, после этого с ним уже начала общаться полиция, чтобы выяснить его мотивы.

В региональном главке МЧС подтвердили, что получали заявку по данному адресу, но подразделения вернулись, помощь спасателей не потребовалась.