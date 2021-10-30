30 октября 2021, 18:26
Мужчина больше часа просидел на опоре ЛЭП в Москве
Мужчина залез на опору ЛЭП в Москве и просидел там больше часа
Неизвестный мужчина залез на опору ЛЭП возле МЦК «Измайлово» в Москве. На место прибыли сотрудники МЧС и полиция. Спасатели больше часа уговаривали его слезть вниз.
О странном поступке мужчины сообщил Telegram-канал Mash. По данным источника, он не выдвигал никаких требований, а просто игнорировал сотрудников экстренных служб и даже пытался забраться повыше. Территорию вокруг ЛЭП огородили.
По информации источника «360», сейчас мужчина уже спустился на землю. По информации Маsh, после этого с ним уже начала общаться полиция, чтобы выяснить его мотивы.
В региональном главке МЧС подтвердили, что получали заявку по данному адресу, но подразделения вернулись, помощь спасателей не потребовалась.