Мужчина без водительских прав спровоцировал ДТП в Новосибирске

Авария с участием двух иномарок произошла накануне на улице Георгия Колонды в Новосибирске. Мужчина, управляя Honda HR-V, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем и перевернулся. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на группу «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По информации ГИБДД по Новосибирску, 40-летний мужчина без водительских прав выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Corona Premio. Женщина, которая находилась за рулем иномарки, получила травмы. Ее доставили в больницу.

Проходить медицинское освидетельствование виновник аварии отказался. Теперь ему грозит административный арест на срок до 15 суток или штраф до 30 тысяч рублей.