Происшествия 08 декабря 2022, 23:18 Мужчина без прав попал в смертельное ДТП в Ивановской области

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В Ивановской области столкнулись два автомобиля. Водитель одного из них сел за руль без прав, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.

Авария произошла 6 декабря на трассе Кинешма — Юрьевец — Пучеж — Пурех в Юрьевецком районе.

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За рулем Volkswagen Passat находился 51-летний мужчина, который не имел водительского удостоверения. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Klan.

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В результате водитель первой машины скончался. Второго водителя и 14-летнего подростка-пассажира доставили в медицинское учреждение.