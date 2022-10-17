Мужчина 9 лет насиловал падчерицу. Его отпустили из-за истечения срока давности | 360°

17 октября 2022, 21:09
Мужчина 9 лет насиловал падчерицу. Его отпустили из-за истечения срока давности
Житель Тюмени на протяжении девяти лет насиловал свою малолетнюю падчерицу, однако не сел в тюрьму из-за истечения срока давности преступления. Об этом рассказал сайт kp.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Выросшая пострадавшая подала гражданский иск к отчиму. В суде мужчине утверждал, что она якобы оклеветала его, однако суду удалось доказать, что мужчина насиловал падчерицу с 1999 по 2008 год.
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Из-за истечения срока давности его не посадили в тюрьму, а только обязали выплатить компенсацию падчерице в размере 500 тысяч рублей.
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