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    10 ноября 2021, 16:57

    Мужчина погиб в ДТП с грузовиком на Кубани

    Подросток, находившийся в Lаdа, в результате ДТП получил травмы

    Оксана Лавнюженко

    Авария с участием фуры и автомобиля Lada произошла накануне на 46 километре трассы Р-217 «Кавказ» в Краснодарском крае. По предварительным данным, 55-летний водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в легковой автомобиль на повороте, написал «Царьград».

    На месте происшествия от полученных травм умер 46-летний мужчина, находившийся на пассажирском сидении Lada. Также травмы различной степени тяжести получил 17-летний юноша.

    В отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сейчас уточняются детали случившегося.