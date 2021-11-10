Мужчина погиб в ДТП с грузовиком на Кубани

Авария с участием фуры и автомобиля Lada произошла накануне на 46 километре трассы Р-217 «Кавказ» в Краснодарском крае. По предварительным данным, 55-летний водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в легковой автомобиль на повороте, написал «Царьград».

На месте происшествия от полученных травм умер 46-летний мужчина, находившийся на пассажирском сидении Lada. Также травмы различной степени тяжести получил 17-летний юноша.

В отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сейчас уточняются детали случившегося.