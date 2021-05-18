Мужчина 20 раз ударил ножом новую знакомую

В Тюмени мужчина 20 раз ударил знакомую ножом. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного комитета региона.

Уточняется, что пара познакомилась в день убийства. Перед преступлением они вместе выпивали. Позже между ними произошел конфликт. В результате мужчина нанес женщине 20 ранений ножом, она скончалась.

«Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 47-летнего жителя Бердюжского района. Он обвиняется в убийстве. Жертвой стала 25-летняя девушка», — рассказали в пресс-службе.