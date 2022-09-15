Мужчина 1953 года рождения пострадал в результате пожара во Владимирской области | 360°

Происшествия 15 сентября 2022, 16:23 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина 1953 года рождения пострадал в результате пожара во Владимирской области

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В селе Сваино Юрьев-Польского района Владимирской области произошел пожар в частном доме на улице Казанской. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что огонь успел распространиться на площади в 24 квадратных метра. Во время тушения был найден мужчина 1953 года рождения, который получил многочисленные травмы.

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Пострадавшего оперативно передали медикам. В настоящий момент полиция выясняет причины и обстоятельства случившегося.

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