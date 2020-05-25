25 мая 2020, 16:48
Мужчин задержали за кражу кабеля со строительной площадки в Санкт-Петербурге
Два гражданина центральноазиатской республики попытались вынести кабель в 7,5 килограмма со строительной площадки. Злоумышленников задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу войск национальной гвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Мужчины попытались украсть кабель со строительной площадки на территории научно-производственной организации. Охранник заметил их действия и нажал тревожную кнопку. На место происшествия прибыл наряд группы задержания ОВО по Московскому району.
Нарушителей задержали и передали сотрудникам полиции. Украденный кабель изъяли.
Специалисты устанавливают сумму ущерба.