Мужчин задержали за кражу кабеля со строительной площадки в Санкт-Петербурге

Мужчины попытались украсть кабель со строительной площадки на территории научно-производственной организации. Охранник заметил их действия и нажал тревожную кнопку. На место происшествия прибыл наряд группы задержания ОВО по Московскому району.

Нарушителей задержали и передали сотрудникам полиции. Украденный кабель изъяли.

Специалисты устанавливают сумму ущерба.