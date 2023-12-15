Происшествия 15 декабря 2023, 12:36 Мужчин, сбывавших наркотики через посылки, задержали в Петербурге и Ленобласти

Читать 360tv в

Петербургские правоохранители задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в торговле наркотиками. Возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, во время поимки фигурант пытался отправить по почте запрещенные вещества. Действовал он не один. Его 29-летнего подельника нашли во Всеволожском районе Ленобласти. В ходе обыска правоохранители обнаружили нарколабораторию.

Реклама

Выяснилось, что злоумышленники сбывали «товар» через посылки и тайники-закладки. Одного из подозреваемых заключили под стражу.