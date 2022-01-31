Мужчин, ограбивших квартиру в Оренбурге, задержали в Москве

Грабителей, которые ворвались в квартиру жительницы Оренбурга, связали ее и забрали ценные вещи и банковские карты, задержали в Москве через полгода.

Как сообщил 56orb.ru, 38-летнего уроженца Орска и 37-летнего жителя Волгограда столичные полицейские передали оренбургским коллегам.

Грабители проникли в квартиру многоэтажного дома на проспекте Ленина в Оренбурге в августе прошлого года. Связав хозяйку, они занялись поиском ценных вещей. С собой злоумышленники прихватили телефон, золотые украшения и четыре банковские карты на общую сумму в 212 тысяч рублей.

Сейчас грабители арестованы. Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.