Мужчин обвинили в заказном убийстве бизнесмена в Уфе

Ранее зимой 2017 года обвиняемый принял предложение знакомого убить уфимского бизнесмена. Он попросил о помощи за денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей двух других мужчин и продал им самодельное огнестрельное оружие.

Ночью в феврале прошлого года они убили предпринимателя, несколько раз выстрелив в область головы и шеи, когда тот находился за рулем автомобиля.

На суде преступники отрицали свою причастность к случившемуся. Однако присяжные признали виновность подсудимых на основе неопровержимых доказательства. Мужчины получат наказание с учетом вынесенного вердикта.