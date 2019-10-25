  • Мужчин обвинили в заказном убийстве бизнесмена в Уфе

    25 октября 2019, 16:55

    Ольга Ситникова

    Верховный суд Башкирии вынес обвинительный приговор трем уфимцам по делу об убийстве предпринимателя, сообщила газета ToDay News Ufa со ссылкой на источник в прокуратуре.

    Ранее зимой 2017 года обвиняемый принял предложение знакомого убить уфимского бизнесмена. Он попросил о помощи за денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей двух других мужчин и продал им самодельное огнестрельное оружие.

    Ночью в феврале прошлого года они убили предпринимателя, несколько раз выстрелив в область головы и шеи, когда тот находился за рулем автомобиля.

    На суде преступники отрицали свою причастность к случившемуся. Однако присяжные признали виновность подсудимых на основе неопровержимых доказательства. Мужчины получат наказание с учетом вынесенного вердикта.