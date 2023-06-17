Происшествия 17 июня 2023, 18:08 Мужа звезды «Беспринципных» Кристины Бабушкиной отправили под домашний арест Прокуратура: суд отправил мужа актрисы Кристины Бабушкиной под домашний арест РИА «Новости»

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Мужа актрисы Кристины Бабушкиной по решению суда отправили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Мужчине предъявили обвинения по двум статьям: применение насилия в отношении представителя власти и незаконный оборот наркотических средств. По данным СМИ, машину супруга артистки остановили и обнаружили в ней сверток с белым порошком.

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При задержании подозреваемый пытался съесть наркотики и укусил сотрудника полиции за палец. Изъятое отправили на экспертизу, а супругов, — Бабушкина была в авто с мужем, — на медосвидетельствование.

«Вину он не признал, от дачи показаний отказался. В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщило ведомство.

Российская актриса театра и кино Кристина Бабушкина особенно известна российским зрителям по многочисленным ролям в сериалах и фильмах. Она снималась в кинолентах «Псих», «Беспринципные» и «О чем говорят мужчины. Продолжение».

Ранее в квартире артистки и ее мужа проходил обыск. После этого мужа российской знаменитости увезли в наручниках. Спектакль с Бабушкиной, который должен был состояться в Театре Ермоловой, отменили