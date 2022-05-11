Пенсионерка убила своего мужа в Магнитогорске

80-летняя женщина убила 81-летнего супруга в Магнитогорске. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, супруги часто ссорились.

«Вечером 8 мая женщина в ходе такой ссоры ударила мужа ножом в грудь, затем сама вызвала скорую, но было поздно — дедушка умер», — рассказал он.

Возбуждено уголовное дело. Пенсионерка признала свою вину. Правоохранители пока не дали комментария о случившемся.