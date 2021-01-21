Мужа учительницы будут судить за расправу над «трудным» школьником в Башкирии

В Республике Башкирия состоится суд над мужем учительницы, который ударил семиклассника. Женщина пожаловалась супругу на то, что ребенок «достает» ее в школе.

Как сообщает mkset.ru со ссылкой на информацию региональной прокуратуры, ЧП произошло в селе Старокуручево. После того, как учительница местной школы рассказал мужу о том, что семиклассник плохо ведет себя на уроках, тот, встретив школьника на улице, и ударил его по носу. Это было квалифицировано как легкий вред здоровью.

В ходе следствия 51-летний мужчина признался, что виновен в случившемся. Это уголовное дело будет рассматривать мировой судья по Бакалинскому району. А после проведенной в школе прокурорской проверки учительница получила выговор.