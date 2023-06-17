Происшествия 17 июня 2023, 04:14 Мужа актрисы Кристины Бабушкиной увезли в наручниках после обыска в кваритре Shot: правоохранители закончили обыск в квартире Бабушкиной и увезли ее мужа в наручниках РИА «Новости»

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Обыск в квартире актрисы Кристины Бабушкиной закончился. Полицейские вывели ее мужа Андрея Гацунаева из подъезда в наручниках, посадили в служебную машину и увезли. Об этом сообщил Telegram-канала Shot.

На вопросы журналистов обвиняемый в двух уголовных делах отвечать не стал.

Ранним утром 16 июня машину, в которой ехали звезда сериала «Беспринципные» и ее муж, остановили для проверки документов. В машине правоохранители обнаружили пакетик с белым порошком. Пару отправили на медицинское освидетельствование. Правда, до этого Гацунаев успел наброситься на сотрудника полиции и укусить его за палец.

Позднее в отношении мужчины возбудили два уголовных дела. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, а также хранении и перевозке наркотических веществ.

Спектакль с Бабушкиной, который должен был состояться в пятницу вечером в Театре Ермоловой, отменили. Коллега актрисы Наталия Селиверстова рассказала «360», что артистка всегда вела себя адекватно.