Происшествия 28 февраля 2023, 14:07 Муж задушил петербурженку на глазах двоих детей

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В Петербурге мужчина задушил свою жену на глазах у собственных детей, после чего попытался свести счеты с жизнью. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на местные СМИ.

Семья жила на проспекте Просвещения, супруги были в браке 15 лет. Но последние годы, по словам родственников, между мужем и женой произошел разлад. Мужчина начал поднимать руку на супругу и сына, вел себя агрессивно. Последний скандал стал фатальным. В полицию обратились соседи.

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Возбуждено уголовное дело.

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