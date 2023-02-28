28 февраля 2023, 14:07
Муж задушил петербурженку на глазах двоих детей
В Петербурге мужчина задушил свою жену на глазах у собственных детей, после чего попытался свести счеты с жизнью. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на местные СМИ.
Семья жила на проспекте Просвещения, супруги были в браке 15 лет. Но последние годы, по словам родственников, между мужем и женой произошел разлад. Мужчина начал поднимать руку на супругу и сына, вел себя агрессивно. Последний скандал стал фатальным. В полицию обратились соседи.
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Возбуждено уголовное дело.
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Убийства
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