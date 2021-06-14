Муж уволенной поварихи в Омске облил управляющую ресторана зеленкой

В Омске муж уволенной поварихи пришел в ресторан и решил проучить управляющую, облив ее зеленкой за то, что его супруге якобы не заплатили зарплату. В омском МВД сообщили «360», что начали проверку.

Правоохранители установили, что 11 июня житель Омска ворвался в кабинет к управляющей ресторана и в грубой форме высказал свое недовольство из-за того, что его жену уволили и не выплатили зарплату.

«В ходе конфликта мужчина облил директора [ресторана] зеленкой. Пострадавшая женщина 1975 года рождения была доставлена в медицинское учреждение. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в управлении МВД по Омской области.

Нападавший был не один, вместе с ним в ресторан Fish&Grill пришел еще один человек, который снимал все происходящее на видео. Запись ранее появилась в социальных сетях, ее выложили на сайте ngs55.ru.

«Почему на деньги кинули жену мою? 10 тысяч, зарплата где жены моей?» — спрашивал мужчина у сотрудниц заведения.

По сообщениям СМИ, управляющая получила повреждения роговицы глаза. Кроме того, зеленкой облили и ее коллегу, а также повредили имущество кафе.

Ранее в апреле в центре Москвы посетитель кафе с ножом напал на бармена.