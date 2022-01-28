Муж утонувшей на Крещение женщины в Ленобласти опознал ее тело

Обнаруженное спасателями в реке Оредеж тело принадлежит женщине, которая утонула во время крещенских купаний. Погибшую опознал супруг, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей регионального управления СК.

Следователи уточнили, что тело нашли приблизительно в 150 метрах от Рождественского моста. Он находится в километре от проруби в поселке.

«Тело принадлежит утонувшей при купании на Крещение женщине. Ее опознал супруг», — отметили в ведомстве.

Женщина нырнула в купель на реке Оредеж 19 января. Течением ее затянуло под лед на газах у детей. Место купания не согласовали ни с церковью, ни с властями. Неподалеку от проруби была другая иордань, оборудованная. При ней дежурили спасатели.

Искали жительницу Ленинградской области девять дней, в том числе при помощи специальной техники — подводных дронов и инфракрасных камер. Спасатели МЧС работали вместе с волонтерами.

В региональном СК РФ возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.