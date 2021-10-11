Муж солистки группы «Винтаж» попал в реанимацию после ДТП

Муж солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой предприниматель Кирилл Сыров находится в реанимации после аварии. Об этом сообщило издание Super со ссылкой на заявление артистки.

По словам Плетневой, в данный момент ее супруг находится под наблюдением врачей.

«Все под контролем. Да, он в реанимации», — заявила артистка.

По данным журналистов, Кирилл Сыров попал в аварию, когда ехал на своем мотоцикле. Прибывшие на место медики забрали его в больницу, где его отправили в реанимацию. Плетнева узнала о случившемся с мужем во время концерта. Сразу после выступления она поехала в больницу.

Кирилл Сыров и Анна Плетнева поженились в 2005 году. Пара воспитывает двоих детей. Пострадавший бизнесмен — совладелец одной из самых крупных фармакологических компаний в России.