Муж солистки группы «Винтаж» попал в реанимацию после ДТП
Муж певицы Анны Плетневой попал в больницу после аварии
Муж солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой предприниматель Кирилл Сыров находится в реанимации после аварии. Об этом сообщило издание Super со ссылкой на заявление артистки.
По словам Плетневой, в данный момент ее супруг находится под наблюдением врачей.
«Все под контролем. Да, он в реанимации», — заявила артистка.
По данным журналистов, Кирилл Сыров попал в аварию, когда ехал на своем мотоцикле. Прибывшие на место медики забрали его в больницу, где его отправили в реанимацию. Плетнева узнала о случившемся с мужем во время концерта. Сразу после выступления она поехала в больницу.
Кирилл Сыров и Анна Плетнева поженились в 2005 году. Пара воспитывает двоих детей. Пострадавший бизнесмен — совладелец одной из самых крупных фармакологических компаний в России.