Муж сфотографировал беременную жену за миг до ее падения с обрыва

Мужчина сфотографировал беременную супругу за мгновение до ее падения с обрыва. В день произошедшего пара гуляла в Долине бабочек в Турции, написало издание Daily Mail.

По информации журналистов, 40-летний Хакан Айсал забрался с возлюбленной на живописный утес. Там он сфотографировал свою жену. На последнем в жизни снимке женщина улыбается и гладит округлившийся живот. Вскоре 32-летняя Семра Айсал упала вниз с 300-метровой высоты, сообщила «Экспресс газета».

Муж вызвал полицейских, которые обнаружили тело девушки на земле. Он заявил, что его избранница сорвалась с утеса, пока тот по ее просьбе доставал телефон из сумки. Позже следователи узнали о странных фактах. Перед случившимся Айсал оформил на имя Семры страховку от несчастных случаев на 400 тысяч лир. Это примерно 4,2 миллиона рублей. После ее гибели он попытался получить средства.

Также выяснилось, что девушка боялась высоты. При этом пара провела на утесе три часа. Как считают следователи, мужчина выжидал удобного момента, чтобы расправиться с супругой.