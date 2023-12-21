Эксклюзив 21 декабря 2023, 20:38 «Муж принял удар на себя». Жена погибшего при сходе льда в Люберцах рассказала о ЧП Погибший после падения льда в Люберцах работал на оборонном заводе РИА «Новости»

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Сошедший с крыши военкомата в Люберцах ледяной наст нанес серьезные травмы сотруднику одного из оборонных заводов Московской области. Мужчина скончался в больнице во время второй операции. Об этом «360» рассказала его супруга.

Она объяснила, откуда взялась огромная очередь в военкомат. Дело в том, что запись для постановки на учет проводится только один день в месяц. В декабре это была среда.

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«Когда мы подумали, что с крыши что-то может упасть, то отошли максимально далеко, дальше была лужа. На нас упала глыба льда, муж принял весь удар на себя, меня задело частично», — заявила собеседница «360».

Женщина добавила, что врачи после осмотра обнаружили у супруга сильный перелом ребер, одни кости воткнулись в другие, множественные разрывы печени и скопление крови в брюшной полости. После первой операции начали вторую, но у мужчины не выдержала печень.

«Он был хорошим мужем, замечательным отцом, веселым другом и ответственным работником. Осталось трое своих детей, но старшая дочь живет с мамой в Перми, и один пасынок, который с нами жил», — добавила вдова.

Собеседница добавила, что муж оставался единственным кормильцем в семье. В свое время он поддержал ее увольнение, чтобы она больше занималась детьми.

Ледяная глыба упала на стоящих в очереди в военкомат Люберец в минувшую среду, 20 декабря. Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области, травмы получили четыре человека, но один после оказания помощи на месте от госпитализации отказался.

Трех пострадавших доставили в больницу. Врачи оценили состояние двух пациентов как тяжелое и средней степени тяжести. Последний госпитализированный после осмотра ушел домой.

Подмосковные следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности при выполнении служебных обязанностей. Криминалисты провели обыски в военкомате и других организациях, расположенных в здании. В ходе расследования следователи установят, кто отвечал за уборку снега и льда с кровли здания.