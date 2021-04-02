Муж пострадавшей в аварии с Эдвардом Билом женщины рассказал об отсутствии помощи от блогера

Состояние пострадавшей в аварии с известным блогером Эдвардом Билом стабильно тяжелое. Представители пранкера, заявившие о готовности компенсировать лечение, пока с семьей женщины не связывались.

«Состояние стабильно тяжелое, ничего не поменялось. Но без отрицательной динамики. Какой-то малюсенький шансик есть, но это не обнадеживает. Он как есть, так его и нет», — сообщил Константин, муж пострадавшей.

Ранее адвокат Эдварда Била Сергей Жорин заявил ТАСС, что блогер готов помочь потерпевшим не зависимости от признания его виновным. На эту новость Константин сообщил, что с ним никто не связывался.

«Что значит принять деньги, на лечение в любом случае деньги требуются, оно у нас не бесплатное. У меня сейчас цель любыми способами восстановить и реанимировать жену. Любые способы хороши для данного случая», — отметил муж потерпевшей.

Авария, которую мог спровоцировать блогер Эдвард Бил, произошла 1 апреля на Новинском бульваре. По предварительным данным, Audi выехала на встречку, где врезалась в четыре автомобиля. В результате ДТП пострадала женщина, которую в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. На блогера завели уголовное дело, он задержан на 48 часов.