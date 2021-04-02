По словам мужа пострадавшей в аварии с Эдвардом Билом женщины, ни о каком примирении с блогером не может быть и речи. Об этом «360» заявил адвокат пострадавшей стороны Виталий Бородин.

«С его слов, ни о каких примирениях, вчера мы с ним общались, речи не может идти. И даже он слышать это не хочет, потому что он сам бывший сотрудник, проработал в органах 20 лет, и все будет в рамках закона, в рамках правового поля. С его слов я понял, что семья будет настаивать на том, чтобы Эдвард Бил понес законное наказание», — рассказал юрист.

Бородин добавил, что статья, дело по которой завели против блогера, подразумевает и арест. Но решать какое наказание понесет Эдвард Билл будет суд.

«Это аналогичное дело Ефремова. Один в один. Только там у Ефремова летальный исход. Я надеюсь, что будет все нормально, что супруга выживет. Я думаю, лучше до такого не доходить», — подчеркнул адвокат.

1 апреля блогер Эдвард Билл за рулем Audi на скорости вылетел на встречку на Новинском шоссе и врезался в Volkswagen. Женщина, которая управляла этой машиной, с тяжелыми травмами попала в реанимацию. Блогер на допросе признался, что в момент аварии находился на месте водителя.