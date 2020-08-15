Муж Легкоступовой упал в обморок после новости о ее смерти

Муж Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов упал в обморок после новости о смерти певицы. Ему вызвали скорую помощь.

Когда Фирсов пришел в себя, он сказал: «Валя, не уходи!», поделился друг семьи, концертный администратор Александр Герасимов. Он также призвал не травить Фирсова и отверг версию об алкоголизме Легкоступовой.

«Вы бы видели, с какой любовью, трепетом и заботой он относился к Вале. Он доставал все лекарства! А сам еле ходит, пьет без конца валокордин», — рассказал Герасимов «Собеседнику».

14 августа стало известно о смерти певицы Валентины Легкоступовой. Об этом заявила ее дочь Анетта Бриль. Последние несколько дней Легкоступова провела в коме: ее доставили в больницу с травмой головы и многочисленными синяками на теле и на голове. До этого женщина находилась в наркологической клинике, куда ее доставила дочь. По словам Бриль, она обнаружила мать и ее мужа в состоянии сильного алкогольного опьянения и решила отправить их на лечение. Фирсов сбежал из наркологии в тот же день.

У следствия две основных версии: несчастный случай и причастность мужа певицы к ее смерти. Сам Фирсов заявил, что Валентина упала в ванной и ударилась головой.