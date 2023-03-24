Эксклюзив 24 марта 2023, 14:38 Муж избил жительницу Уфы в подъезде и втащил в лифт за волосы Жестокое избиение жены уфимцем в подъезде попало на видео

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В Уфе мужчина сильно избил жену в подъезде, затащил в лифт за волосы и вылил на нее кофе. Происшествие попало на видео, которое оказалось в распоряжении «360».

Судя по ролику, мужчина настиг ее у лифта, ударил так, что она упала, и потащил в кабину за руку и за волосы. Избитая молодая женщина почти не сопротивлялась, лишь пыталась прикрыть голову руками. Опрокинув на нее стаканчик кофе, мужчина вышел в подъезд и оставил жену в лифте. Некоторое время она просто сидела там, затем муж вернулся и так же грубо вытащил ее. Сумочка жены и крышка от кофейного стаканчика остались в кабине.

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По информации Telegram-канала SHOT, соседи услышали шум и решили проверить записи с камеры наблюдения. Соседка сразу пришла к пострадавшей, но та заявила, что не хочет обращаться в полицию и не имеет претензий к мужу. Ранее агрессивный мужчина угрожал соседям снизу, которые жаловались на крики.

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Известно, что он работает юристом и учится на педагога. По данным «360», полиция все же начала проверку по факту случившегося.