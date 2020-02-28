Муж и жена сгорели при пожаре в Краснодарском крае

Сообщается, что около 02:47 начался пожар, соседи вызвали спасательную службу. В 02:55 огонь был потушен. Внутри сотрудники МЧС обнаружили два трупа. Они принадлежат 61-летнему хозяину и его 59-летней жене.

По предварительным данным причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. На данный момент проводится проверка.