28 февраля 2020, 14:02
Муж и жена сгорели при пожаре в Краснодарском крае
В станице Холмской Краснодарского края произошел пожар. Загорелся частный дом на Западной улице. Хозяева сгорели. Об этом написал сайт «Юга.ру».
Сообщается, что около 02:47 начался пожар, соседи вызвали спасательную службу. В 02:55 огонь был потушен. Внутри сотрудники МЧС обнаружили два трупа. Они принадлежат 61-летнему хозяину и его 59-летней жене.
По предварительным данным причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. На данный момент проводится проверка.