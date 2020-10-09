«Муж ее терроризировал»: знакомые матери, державшей ребенка в шкафу, раскрыли подробности ее личной жизни

Женщину, которая полгода держала своего ребенка в шкафу, знают как хорошего и порядочного человека. Семья ее всегда была приличной. Сосед и знакомая многодетной матери раскрыли «360» подробности ее личной жизни.

Сосед по дому рассказал, что Юлию и ее родителей знает уже давно. По его словам, в семье особых проблем не было, люди приличные. Однако есть вопросы к бывшему мужу.

«Мы прожили 40 лет по соседству. <…> Семья нормальная, благополучная, непьющая. Ничего плохого про них не скажешь. Родители у нее пенсионеры, но до сих пор работают, помогают ребятам. Купили ей квартиру. Она с мужем разошлась, но тут все, скорее всего, из-за мужа, он ее терроризировал», — вспоминает собеседник «360».

Также известно, что у женщины есть еще двое детей. Но про беременность третьим ребенком никто не знал.

Никто не знал, даже родители, что она беременная была, что родила. Все в эти дни всплыло сосед Юлии.

«Она сама, видимо, человек замкнутый. Она общительная, но в себе все это держала. Говорят, что муж ее гонял. Мое мнение, что с его стороны давление произошло, она и поделиться ни с кем не могла», — предположил мужчина.

Сосед также добавил, что в этой ситуации нужно разбираться психологам.

Мне ее жалко. То, как она смогла поступить… видимо, просто тронулась умом. С виду может и не заметно это. Мать с отцом, конечно, с ума сходят сосед Юлии.

Где сейчас находится женщина и ее дети, он не знает. Слухи ходят разные: либо она в больнице, либо в психиатрической лечебнице или даже в тюрьме. Близкие родственники на звонки не отвечают и ситуацию не комментируют, рассказал сосед.

Знакомая Юлии подтвердила, что ребенка госпитализировали. Но, почему все так произошло, она не понимает.

«У меня мама фельдшер, сама лично видела девочку, когда полиция привезла», — вспоминает Елена.

Девушка рассказала о Юлии тоже только хорошее. По ее словам, женщина не выпивала и не употребляла наркотики. Она сообщила «360», что они в один садик водят детей. Как выяснилось недавно, все дети у нее от разных отцов.

«Все ее знают только с хорошей стороны. <…> Она девушка хорошая и как мама хорошая…была. У нее хорошие родители и брат, и все хорошие, путевые друзья. Не знаю, что у нее с головой произошло», — сообщила она.

В пятницу стало известно, что 37-летняя жительница Карпинска полгода держала девочку в шкафу и кормила ее только водой. Грудного ребенка случайно обнаружили соседки.

Следователи выясняют, является ли малышка родным ребенком Юлии. Она не числилась с последней беременностью ни в одной больнице, и роды никто из врачей не принимал. Местные жители считают, что женщина часто устраивала застолья и выпивала.