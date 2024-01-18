18 января 2024, 08:43
Музейно-театральный комплекс загорелся во Владивостоке
МЧС: открытое горение в музейном комплексе ликвидировали во Владивостоке
В четверг в строящемся музейно-театральном комплексе во Владивостоке произошло возгорание утеплителя на стене. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС России по Приморскому краю.
Оперативные дежурные получили сообщение о возгорании на территории строящегося театрально-образовательного и музейного комплекса по улице Аксаковской в 13:39 по местному времени.
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Спасатели прибыли на место спустя пять минут и выявили горение утеплителя стены.
«Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на площади 30 квадратных метров, началась проливка и разборка конструкций», — заявили в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что в результате пожара пострадавших и погибших нет.
Прокуратура по Приморскому краю поставила на контроль результаты административного расследования пожара.
Ранее в ходе возгорания в жилом доме на юго-западе Москвы погиб один человек.
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