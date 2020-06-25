Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде. Видео

В Нижнем Новгороде загорелся литературный музей Горького. Огонь возник на втором этаже особняка. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. «360» публикует видео с места событий.

На кадрах видно, как пожарные поднимаются по лестницам на крышу горящего здания, над которым сильный дым.

По данным пресс-службы МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 17:20. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров.

Есть угроза, что пламя может пойти на другие части здания.