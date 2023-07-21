Происшествия 21 июля 2023, 17:50 Мигранты попытались провести митинг в центре Москвы — СМИ «Царьград»: Мигранты в центре Москвы попытались провести митинг РИА «Новости»

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Мигранты попытались устроить шествие в Москве от мечети на Большой Татарской улице и по Замоскворечью. Полиция заметила толпу у станции метро «Третьяковская», сообщил «Царьград».

По данным СМИ, гости столицы заранее спланировали шествие. О месте встречи они договорились в социальных сетях.

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Данных о задержаниях не поступало. Росгвардия и полиция выставили усиления. По периметру стоят автозаки и множество легковых автомобилей МВД, а также металлические заборы и рамки металлодетекторов.

Ранее россиян предостерегли от участия в акциях протеста. Оперативные штабы НАК напомнили о преступном характере подобных действий. Также отмечалось, что к участникам примут меры административного воздействия или уголовной ответственности.