15 июня 2023, 17:50
Мусоровоз загорелся на Третьем транспортном кольце в Москве
Мусоровоз загорелся на Третьем транспортном кольце у ЖК «Царская Площадь» в Москве
В Москве посреди Третьего транспортного кольца загорелся мусор в автомобиле для перевозки твердых бытовых отходов, сообщил источник «360».
ЧП произошло напротив столичного ЖК «Царская площадь». Очевидцы сняли на камеру смартфона полыхающую машину и опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как водитель выгружает горящий мусор на дорогу и отгоняет технику, спасая ее от огня. Рядом остановился большегруз, из которого вышел на помощь мужчина.
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В МЧС уточнили «360», что возгорание произошло на площади десять квадратных метров. Мусор быстро потушили, в результате пожара никто не пострадал.
Ранее маршрутка вспыхнула на улице Бирюлевской в Москве.
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