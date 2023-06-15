Эксклюзив 15 июня 2023, 17:50 Мусоровоз загорелся на Третьем транспортном кольце в Москве Мусоровоз загорелся на Третьем транспортном кольце у ЖК «Царская Площадь» в Москве

Читать 360tv в

В Москве посреди Третьего транспортного кольца загорелся мусор в автомобиле для перевозки твердых бытовых отходов, сообщил источник «360».

ЧП произошло напротив столичного ЖК «Царская площадь». Очевидцы сняли на камеру смартфона полыхающую машину и опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как водитель выгружает горящий мусор на дорогу и отгоняет технику, спасая ее от огня. Рядом остановился большегруз, из которого вышел на помощь мужчина.

Реклама

В МЧС уточнили «360», что возгорание произошло на площади десять квадратных метров. Мусор быстро потушили, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее маршрутка вспыхнула на улице Бирюлевской в Москве.