08 июня 2023, 15:34
Мусоровоз задавил пожилого мужчину в Иванове
ДТП, в котором погиб пожилой мужчина, произошло накануне в городе Иванове на улице Шубиных. О случившемся рассказал «Царьград», ссылаясь на данные пресс-службы УМВД России по региону.
Водитель мусоровоза во время движения задним ходом не заметил пенсионера и наехал на него. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
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Сейчас в случившемся разбирается полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ДТП
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