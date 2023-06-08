Происшествия 08 июня 2023, 15:34 Мусоровоз задавил пожилого мужчину в Иванове

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ДТП, в котором погиб пожилой мужчина, произошло накануне в городе Иванове на улице Шубиных. О случившемся рассказал «Царьград», ссылаясь на данные пресс-службы УМВД России по региону.

Водитель мусоровоза во время движения задним ходом не заметил пенсионера и наехал на него. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

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Сейчас в случившемся разбирается полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.