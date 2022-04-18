Мусоровоз сбил ребенка на электросамокате в Башкирии

Ребенок, пересекавший дорогу на электросамокате, попал под мусоровоз в Башкирии.

Как сообщает mkset.ru, судя по кадрам с видеокамеры, ребенок внезапно возникает перед мусоровозом, и у водителя тяжелой машины не остается времени, чтобы быстро среагировать на неожиданное препятствие.

Небольшой удар, судя по всему, пришелся по касательной, и ДТП обошлось без травм.

Водитель мусоровоза, остановив машину, кинулся помогать ребенку.