20 августа 2023, 00:03
Мусоровоз сбил насмерть пожилую женщину в Балашихе
Прокуратура сообщила о гибели пенсионерки под колесами мусоровоза в Балашихе
Мусоровоз сбил 86-летнюю пенсионерку в Балашихе. По факту ДТП проводится проверка, сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.
Авария произошла утром в субботу, 19 августа. Мусоровоз сбил 86-летнюю женщину во дворе одного из домов по улице Агрогородок. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте.
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Балашихинская городская прокуратура проводит доследственную проверку по факту ДТП. В результате будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
В июне похожая авария произошла в Первомайском районе Ижевска. Водитель мусоровоза не заметил пожилую женщину и сбил ее. В результате ДТП пострадавшая получила различные травмы.
Также в июне в результате столкновения с мусоровозом погиб 13-летний мальчик. На повороте водитель задел двигавшегося по той же улице велосипедиста. Подросток скончался на месте происшествия.
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