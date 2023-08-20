Происшествия 20 августа 2023, 00:03 Мусоровоз сбил насмерть пожилую женщину в Балашихе Прокуратура сообщила о гибели пенсионерки под колесами мусоровоза в Балашихе Прокуратура Московской Области

Читать 360tv в

Мусоровоз сбил 86-летнюю пенсионерку в Балашихе. По факту ДТП проводится проверка, сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

Авария произошла утром в субботу, 19 августа. Мусоровоз сбил 86-летнюю женщину во дворе одного из домов по улице Агрогородок. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте.

Реклама

Балашихинская городская прокуратура проводит доследственную проверку по факту ДТП. В результате будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В июне похожая авария произошла в Первомайском районе Ижевска. Водитель мусоровоза не заметил пожилую женщину и сбил ее. В результате ДТП пострадавшая получила различные травмы.

Также в июне в результате столкновения с мусоровозом погиб 13-летний мальчик. На повороте водитель задел двигавшегося по той же улице велосипедиста. Подросток скончался на месте происшествия.