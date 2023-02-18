18 февраля 2023, 11:03
Мусоровоз сбил насмерть пенсионера во дворе дома в Москве
Дептранс показал видео наезда мусоровоза на пенсионера в одном из дворов Москвы
Пенсионер погиб под колесами мусоровоза во дворе дома на Болотниковской улице в Москве. О ЧП сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
По данным ведомства, ДТП произошло во дворе дома 9, корпус 2. Водитель мусоровоза двигался задним ходом и сбил 84-летнего мужчину. Пострадавший пенсионер скончался на месте происшествия.
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По факту случившегося идет проверка. Устанавливаются все обстоятельства смертельной аварии. Департамент транспорта Москвы опубликовал видео момента наезда на пожилого москвича.
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В начале февраля после наезда грузовика столичных коммунальных служб скончалась пожилая женщина. Авария произошла на улице Фридриха Энгельса. Погибшей было около 80 лет. Водитель тоже двигался задним ходом и сбил пенсионерку. Прибывшие медики констатировали ее смерть.
ДТП
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