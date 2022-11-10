Происшествия 10 ноября 2022, 14:12 Мусоровоз перевернулся под эстакадой Пискаревского проспекта в Санкт-Петербурге

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КамАЗ, который перевозил мусор, перевернулся под эстакадой Пискаревского проспекта на Ручьевской дороге в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на группу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

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Информации о пострадавших не поступало. Кроме того, нет сведений о том, что спровоцировало аварию. Мусор из машины завалил проезжую часть и обочину. На место происшествия прибыли два сотрудника полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.