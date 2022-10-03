Происшествия 03 октября 2022, 21:26 Поделиться Telegram

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Viber Мусоровоз опрокинулся на трассе Таганрог — Ростов-на-Дону

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ДТП произошло на трассе Таганрог — Ростов-на-Дону. Там между селом Чалтырь и хутором Недвиговка перевернулся мусоровоз. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла в воскресенье, 2 октября. Водитель направлялся на полигон, однако в какой-то момент автомобиль перевернулся на проезжую часть. В результате мусор раскидало по дороге.

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Мужчина рассказал о случившемся своему руководству. На данный момент обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Информации о состоянии водителя не поступало.

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