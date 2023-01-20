Эксклюзив 20 января 2023, 12:24 Мусоровоз не смог проехать под мостом у Белорусского вокзала в Москве Источник «360»: водитель мусоровоза пострадал в результате ДТП у Белорусского вокзала Пресс-служба МВД

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ДТП произошло у площади Тверская Застава недалеко от Белорусского вокзала в Москве. Мусоровоз марки Scania наехал на опору моста, когда не смог проехать под путепроводом. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Водитель транспортного средства пострадал. По предварительной информации, ему стало плохо за рулем. На месте работает полиция, все обстоятельства случившегося выясняются.

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UPD: Медики скорой помощи осмотрели водителя, он отказался от госпитализации. Две полосы под мостом перекрыли со стороны Бутырского Вала в сторону Белорусского вокзала.

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