Происшествия 19 февраля 2023, 21:44 Мусоровоз насмерть задавил женщину на юго-западе Москвы Прокуратура: мусоровоз насмерть задавил женщину на юго-западе Москвы

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Женщина — пешеход получила смертельные травмы от наезда мусоровоза на улице Теплый Стан на юго-западе Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что авария произошла утром в воскресенье, 19 февраля. За рулем грузовой машины Volvo находился 24-летний молодой человек. Не справившись с управлением он наехал на женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

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Прокуратура Юго-Западного административного округа взяла под контроль расследование обстоятельств аварии и привлечение виновного к уголовной ответственности.

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Это уже вторая смертельная авария с участием мусоровозов в Москве за выходные дни. В минувшую субботу, 18 февраля, под колесами большегруза погиб пенсионер. Машина наехала на него на Болотниковской улице во время движения задним ходом.