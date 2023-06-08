Эксклюзив 08 июня 2023, 16:56 Мусоровоз насмерть задавил мужчину на юго-востоке Москвы Мужчину, гулявшего с собакой во дворе ЖК Люблинский парк, насмерть задавил мусоровоз Соцсети

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Во дворе дома на юго-востоке Москвы мусоровоз насмерть задавил мужчину, сообщил источник «360».

В столичном главке МВД подтвердили, что в 14:26 на Люблинской улице произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего.

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Прибывшие на место медики не смогли спасти мужчину. В соцсетях сообщили, что собаку, с которой он гулял, отдали соседям. Родственников погибшего ищут.

Ранее при возгорании газовой трубы на севере Москвы погиб рабочий.