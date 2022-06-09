Мусоровоз на скорости врезался в легковой автомобиль в Екатеринбурге

В Академическом районе Екатеринбурга на пересечении улиц Краснолесья и Вильгельма де Геннина мусоровоз на скорости врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщило ИА Nation News.

По информации очевидцев, водитель иномарки пытался проехать перекресток прямо из ряда, предназначенного для поворота направо, и в результате нарушил ПДД. В этот момент грузовик на полном ходу врезался в кроссовер.

От полученного удара иномарку отбросило в сторону сигнального электрического фонаря. Обошлось без пострадавших.