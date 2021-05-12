12 мая 2021, 12:26
Мусоровоз и иномарка столкнулись в Оренбуржье. Погибли три человека
В Оренбургской области произошла авария с участием КамАЗа и иномарки Volkswagen Passat, в результате которой три человека погибли. Об этом сообщил Life.
По данным издания, ДТП случилось на 211-м километре автодороги М-5 «Урал». Легковушка вылетела на встречку, где столкнулась с грузовиком-мусоровозом. Трое человек, находившиеся в салоне Volkswagen Passat, скончались. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.