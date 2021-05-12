Мусоровоз и иномарка столкнулись в Оренбуржье. Погибли три человека

В Оренбургской области произошла авария с участием КамАЗа и иномарки Volkswagen Passat, в результате которой три человека погибли. Об этом сообщил Life.

По данным издания, ДТП случилось на 211-м километре автодороги М-5 «Урал». Легковушка вылетела на встречку, где столкнулась с грузовиком-мусоровозом. Трое человек, находившиеся в салоне Volkswagen Passat, скончались. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.