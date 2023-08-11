Эксклюзив 11 августа 2023, 10:22 Мусоровоз и фура с пивом столкнулись на границе Московской и Калужской областей «360»: 2 человека пострадали при столкновении машин на границе с Московской областью

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Серьезная авария произошла на границе Московской и Калужской области утром 11 августа. Там столкнулись фура с пивом и мусоровоз. Известно о двух пострадавших. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

На полученных «360» кадрах видно, что грузовик с пивом оказался серьезно поврежден. Водителя пришлось доставать из кузова. Банки с алкоголем высыпались из машины и лежали на земле. Также из другого грузовика вывалился мусор.

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Скорая помощь уже приехала на место ЧП. Врачи, по словам собеседника «360», оценили состояние пострадавших как крайне тяжелое.

Также там работали спасатели от МЧС России и сотрудники полиции. Правоохранительные органы выясняют все причины и обстоятельства случившегося.